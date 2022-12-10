Симферополь, 10 декабря, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Глава администрации южноафриканского города Дурбан Муса Мбхеле поразился тому, как быстро Россия, инженеры смогли восстановить Крымский мост после теракта.

ИА REGNUM По Крымскому мосту

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«Мы бы хотели учиться у России технологиям реконструкции, гражданского строительства, развитию транспорта и инфраструктуры», — признался РИА Новости чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильная часть Крымского моста будет восстановлена в марте, а железнодорожная — в середине лета 2023, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин.