Париж, 10 декабря, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Опасения, что на Украине у руля стоит мафия, высказал один из читателей французской газеты Le Figaro, комментируя статью о конфискации у украинского миллионера Дмитрия Малиновского старинного замка Ла-Рошпо и автомобиля Rolls-Royce. Публикация вызвала активный отклик у жителей Франции.

Зеленский

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«Создаётся впечатление, что на Украине, как и за её пределами, всем вертит какая-то мафия, готовая торговать всем чем угодно, лишь бы денег было много. Беспринципные, крайне опасные люди, ничто их не остановит! А главным у них — объявленный ныне «человеком года» президент, который, сдаётся мне, так же далёк от святости, как герой этой статьи», — заявил пользователь toscane.

Люди возмущены, что фактически ради Владимира Зеленского их лишают нефти и газа, и называют позором то, что старинный французский замок «попал в руки украинского мафиози». Французы намерены защищать своё культурное наследие и подчёркивают, что уже не впервые убеждаются в «добропорядочности» таких тружеников капитала».

«Вы что, пытаетесь мне рассказать о бессовестных украинцах? Наши массмедиа не могут врать! Это, наверное, русские», — иронизировал пользователь Troll gentil.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с падением запущенной Киевом ракеты в Польше ясно показал, что Владимиру Зеленскому страны Запада готовы простить практически всё, кроме самостоятельного решения о переговорах с Россией, отмечал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.