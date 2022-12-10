Сан-Паулу, Бразилия, 10 декабря, 2022, 04:44 — ИА Регнум. СМИ сообщают о троих пострадавших и одном погибшем в результате массовой драки в торговом центре города Барретуш в бразильском штате Сан-Паулу. Конфликт мог возникнуть на почве поражения сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Потасовка привела к стрельбе, сообщил портал «Уол».

Пистолет

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Один из выстрелов ранил 17-летнюю девушку, она погибла. Травмирована также её подруга. Стреляли четыре человека, они скрылись с места происшествия. Подробности инцидента выясняются полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу сборная Хорватии в серии пенальти переиграла команду Бразилии со счётом 4:2. После поражения тренер сборной Тите заявил об отставке.