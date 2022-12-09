Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2022, 02:56 — ИА Регнум. На заседании Совета Безопасности ООН представители стран Запада никак не прокомментировали заявления постпреда России Василия Небензя о последствиях накачивания вооружением Украины. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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«По теме сегодняшнего заседания — последствиям накачки Украины оружием — наши бывшие западные партнёры не выдавили из себя ни слова», — отметил он, подчеркнув, что комментарии не прозвучали, даже несмотря на представленные факты и свидетельства.

Конкретных заявлений по этой теме не было, констатировал Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём выступлении на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций Василий Небензя также заявил о контрабанде отправляемого на Украину оружия в третьи страны. Эту тему он назвал главной причиной инициирования Россией заседания в Совете Безопасности.