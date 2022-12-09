Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Страны, которые поставляют вооружения на Украину, должны следить за тем, чтобы оно не попадало в третьи страны. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, курирующая вопросы разоружения.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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«Я хочу ещё раз повторить, что предотвращение перенаправления поставляемого оружия и боеприпасов необходимо для предотвращения разжигания конфликта и избежания создания угроз безопасности в регионе и за его пределами», — отметила Идзуми Накамицу.

Она призвала «применять эффективные меры по контролю над вооружениями для устранения рисков, связанных с передачей оружия» и назвала девять месяцев с начала конфликта на Украине разрушительными. Поставка вооружений Киеву только затягивает эту ситуацию, считает заместитель Генсекретаря ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, о контрабанде отправляемого на Украину оружия в третьи страны в своём выступлении на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций Василий Небензя. Эту тему он назвал главной причиной инициирования Россией заседания в Совете Безопасности.