Лондон, 10 декабря, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Министерство обороны США дало молчаливое согласие дальним ударам Украины по целям на территории России после многочисленных ракетных ударов российской армии по критически важной инфраструктуре Киева. Об этом пишет британская The Times.

пресс-служба Южного военного округа Трофеи из зоны СВО

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«Пентагон пересмотрел свою оценку угроз войны в Украине. Это включает в себя новые суждения о том, могут ли поставки оружия Киеву привести к военной конфронтации между Россией и НАТО. Это представляет собой значительное событие в девятимесячной войне между Украиной и Россией, поскольку Вашингтон теперь с большей вероятностью будет поставлять Киеву оружие большей дальности», — цитирует газета представителя минобороны США.

Собеседник добавил, что США уже не так опасаются эскалации с российской стороны — «страх эскалации изменился с самого начала».

«Сейчас всё по-другому. Мы не можем говорить им, что делать. Однако, когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции. Целями не должны становиться российские семьи, и попыток ликвидации конкретных лиц также быть не должно. Насколько нам известно, Украина соблюдает данные условия», — заверил источник из Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что в ближайшие недели Киеву будут поставлены зенитные установки и ракеты противовоздушной обороны малой дальности.