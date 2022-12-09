Донецк, 10 декабря, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Частично разрушены верхние этажи многоквартирного дома в Донецке после попадания ракет, выпущенных киевскими боевиками. Соседи и спасатели не смогли достучаться до жильцов квартир на верхнем этаже здания, сообщают с места происшествия.

Blog-donbassa.com В Донецке

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На месте ЧП найдена хвостовая часть от ракеты РЗСО «Град». Повреждены крыша дома и верхние этажи. Информации о пострадавших пока нет, спасатели пытаются попасть в квартиры, которые могли быть повреждены обстрелом.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики вечером 9 декабря нанесли несколько ударов по Кировскому району Донецка. О пострадавших и жертвах информации нет.