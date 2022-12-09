Варшава, 10 декабря, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Электрический забор для усиления границы с Калининградской областью России построят в Польше. Его протяжённость составит почти 200 км, ограждение будет находиться под напряжением, сообщило управление пограничной охраны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Траты на возведение забора оцениваются в 82 млн долларов, контракт на эти работы уже заключён с компанией TELBUD.

«Электронное заграждение протяженностью 199 км охватит всю сухопутную границу с Калининградской областью, кроме Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства», — отметили в погранохране.

Ожидается, что благодаря заграждению будет легче выявлять преступления на границе, включая незаконную миграцию и контрабанду товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре власти Финляндии приняли решение начать строительство тестового участка забора на границе с Россией в районе пограничного пункта в Иматре (со стороны РФ — таможенный пост «МАПП Светогорск»).