Бразилиа, 10 декабря, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Аденор Леонардо Бакши, известный как Тите, тренировавший футболистов сборной Бразилии, уволился со своей должности после поражения команды в четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. В матче Бразилия проиграла Хорватии со счётом 2:4.

Archivo Medios Públicos EP Тите

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«Я уже говорил об этом ранее. Я не тот, кто будет делать драму, чтобы сохранить свое место. Об этом знают все, кто знаком со мной», — процитировал Тите телеканал O Globo.

Он назвал поражение сборной болезненным и признался, что не в состоянии оценить работу, проделанную им во время выполнения обязанностей тренера команды футболистов Бразилии.

«Со временем вы сделаете эту оценку», — сказал Тите.

Как сообщало ИА REGNUM, в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу сборная Хорватии в серии пенальти переиграла команду Бразилии. В первом дополнительном тайме счет открыл Неймар. Тем самым он догнал Пеле в списке лучших снайперов бразильской национальной сборной.