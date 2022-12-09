Белград, 9 декабря, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Ситуация в Косово находится «на очень опасной отметке», заявил 9 декабря посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

besartgerguri Приштина, Косово

«Продолжается кампания по запугиванию и притеснению сербского населения. Цель — освоение, захват севера края (у границы с основной частью Сербии. — Прим. ИА REGNUM). Причем — при попустительстве, даже содействии со стороны Запада», — отметил дипломат.

Приштина и Брюссель совершенно сознательно ведут дело к обострению конфликта, используя кризис для давления на Белград, констатировал Боцан-Харченко.

Власти ЕС игнорируют нарушение Приштиной соглашений, заключенных при их участии, и, видимо, относятся к этим договоренностям так же, как к Минским соглашениям, то есть используют их для того, чтобы дать своим подопечным время, добавил посол.

Ранее 9 декабря премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что сербы и албанцы находятся на грани войны. В обострении ситуации вокруг Косово виноваты не только политики Приштины, но и лидеры ЕС, отметила она.