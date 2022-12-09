Вашингтон, 9 декабря, 2022, 21:20 — ИА Регнум. США вводят санкции против Воздушно-космических сил России, заявил 9 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Поводом для введения ограничений стали подозрения в закупке Россией беспилотных летательных аппаратов у Ирана.

Также санкции введены в отношении 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России и еще одной не названной организации.

Власти России и Ирана отвергают предположения о поставках БПЛА из Тегерана в Москву. В МИД России отмечали, что разговорами об иранских беспилотниках Запад пытается отвести от себя обвинения в поставках оружия Киеву.