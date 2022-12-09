Лондон, 9 декабря, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что в ближайшие недели в Киев будут поставлены зенитные установки и ракеты противовоздушной обороны малой дальности.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й премьер-министр Великобритании.

Ранее Сунак подтвердил готовность оказывать помощь ВСУ то тех пор, пока Киев «не обретёт мир, безопасность, на которые он может рассчитывать».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Сунак на встрече с Владимиром Зеленским пообещал содействие в усилении ПВО, а также выделение 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками.

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