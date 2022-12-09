Вашингтон, 9 декабря, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не планирует встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди и Владимир Путин

Собеседник агентства рассказал, что отношения Индии и России остаются прочными, однако Нью-Дели пока не выгодно «трубить о дружбе» с Москвой. В этой связи личной встречи Путина и Моди, которая традиционно проходит в конце года, на этот раз не будет.

Одной из причин отказа от переговоров названы заявления о якобы возможном применении Москвой ядерного оружия на Украине.