Берлин, 9 декабря, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Дефицит государственного бюджета составит 4,5% ВВП в 2023 году в Германии. Об этом 9 декабря сообщает издание Der Spiegel, ссылаясь на документ, который был подготовлен министерством финансов Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

По информации издания, дефицит бюджета федерального правительства этой страны составит 4,5% ВВП, что более чем в два раза больше, чем ранее планировалось.

Согласно данным СМИ, причиной увеличения дефицита государственного бюджета ФРГ являются меры поддержки экономики и населения, которые были приняты руководством страны для сдерживания роста цен на электроэнергию и газ.

Уточняется, что рост на энергоносители, по мнению властей Германии, вызван ситуацией на Украине.

Отмечается, что есть надежда на то, что в 2024 году дефицит бюджета этой страны уменьшится до 2%, а в последующие два года снижение произойдет до 1,5%.

По информации издания, это связано с тем, что сроки помощи государства истекут в течение 2024 года.

Издание поясняет, что при этом бюджеты муниципалитетов, федеральных земель и фондов социального обеспечения сбалансированы или имеют профицит.