Нью-Йорк, США, 9 декабря, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Резолюцию о создании гуманитарных исключений в санкционных режимах рассмотрит 9 декабря Совет Безопасности ООН, сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд журналистам.

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«Мы сегодня рассмотрим историческую резолюцию по созданию исключений в санкциях на гуманитарную работу», — сказала Томас-Гринфилд.

По её словам, если резолюция будет принята, то это спасёт много жизней.

Ожидается, что голосование по указанной резолюции пройдёт 9 декабря.

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