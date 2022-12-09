Берлин, 9 декабря, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Руководство Германии намерено поставить на Украину артиллерийские установки и другое вооружение. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба посольства Германии на своей странице в социальной сети.

Sgt. Jose E. Guillen. USMC 155-мм гаубица M777

По информации пресс-службы, Германия может передать киевским боевикам 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, семь грузовиков, 80 пикапов, а также 90 единиц противодронного оборудования.

Уточняется, что за семь минувших дней киевский режим получил два большегрузных седельных тягача M1070 Oshkosh и 20 бронеавтомобилей Dingo.

Отмечается, что САУ RCH-155 является усовершенствованной версией 155-миллиметровой самоходки PzH 2000. Эта установка имеет полностью автоматизированную башню, поэтому ее экипаж составляет два человека. Заявленная дальность стрельбы составляет до 54 км.

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