Анкара, 9 декабря, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Глава Газпрома Алексей Миллер встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили поставки российского газа и перспективы создания газового хаба в стране. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Газпрома.

Kremlin.ru Алексей Борисович Миллер

Напомним, Россия решила создать газовый хаб в Турции из-за сложностей в работе с европейскими странами.

Президент России Владимир Путин отмечал, что соглашения о покупке газа через указанный хаб будут подписаны в том числе и с рядом западных стран.