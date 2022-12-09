Москва, 9 декабря, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Законопроект о денонсации Соглашения об учреждении «Европейского банка реконструкции и развития» внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается признать утратившим силу постановление Верховного Совета СССР от 26 марта 1991 года №2841-1 «О ратификации Соглашения об учреждении Европейского банка реконструкции и развития».

В качестве аргумента авторы указали на то, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)» не осуществляет кредитование проектов в России с 2014 г., а в апреле 2022 года Совет управляющих ЕБРР принял решение приостановить доступ России к ресурсам банка в связи со специальной военной операцией на Украине».

Банк ЕБРР также закрыл свой офис в Москве.

Однако, Россия продолжает оставаться акционером банка ЕБРР и осуществлять в связи с этим расходы на его содержание. Так, указали коммунисты, в 2013 году правительство России учредило свой первый двусторонний фонд технического сотрудничества с взносом в размере 40 млн евро в течение пяти лет для поддержки основной деятельности ЕБРР в стране.

Кроме того, Российская Федерации официально вышла из состава государств — членов Европейского парламента в 2022 году, указали также депутаты.