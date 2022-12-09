Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Автомобильная часть Крымского моста будет восстановлена в марте, а железнодорожную — в середине лета, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, строители обещают сделать автомобильную часть «где-то в марте, правда планировали попозже, а железнодорожную часть — в середине лета».

«Правда, сначала сказали, в конце осени, потом все-таки пообещали к середине лета. Но я думаю, что летом наверняка сделают», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин ответил на вопрос, почему он проехался по Крымскому мосту после его восстановления. Глава государстве отметил, что ему хотелось поддержать строителей, которые восстанавливали повреждённый взрывом Крымский мост, и самому оценить качество их работы.

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