Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входят Россия, Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия, намерен заключить соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Индонезией и ОАЭ. Об этом 9 декабря сообщили в Минэкономразвития РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

Согласно опубликованным данным, переговоры планируется начать в начале 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что государства — участницы ЕАЭС достигли договоренности о создании механизма по поддержке кооперационной деятельности в сфере промышленности.

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