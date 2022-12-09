Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение ближайших двух лет должны будут создать единый рынок газа. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Kremlin.ru Владимир Путин

По словам главы российского государства, в течение двух лет должны быть реализованы договоренности о создании единого рынка газа в ЕАЭС.

Путин добавил, что за это время также должны быть сформированы принципы работы этого рынка, осуществлена практическая реализация общего рынка электроэнергии.

Глава России отметил, что это сложная работа, имеются много вопросов, которые связаны с согласованием позиций.

«Ведь это не позиция России только — держать цены или поднимать цены или что-то кому-то не давать. Нет, вопрос цены — это вопрос прежде всего согласования экономической политики», — пояснил он, добавив, что в странах ЕАЭС разный уровень субсидирования внутренних цен, и такую позицию вызывают различные причины.

Глава российского государства пояснил, что прежде чем говорить о едином рынке газа ЕАЭС, нужно выработать единые принципы субсидирования, и это понимает руководство всех стран ЕАЭС.

«Нет противоречий и непонимания, каким способом мы должны достичь этих результатов. Нужно просто напряженно работать, в течение ближайших двух лет, я думаю, мы по многим из этих позиций добьемся результата», — в заключении сообщил президент России.