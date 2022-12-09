Путин не стал комментировать приговор Яшину*
* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом
Путин о приговоре Яшину*: подвергать сомнению решение суда нецелесообразно
Бишкек, 9 декабря, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Подвергать сомнению решение суда нецелесообразно, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным», — заявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Бишкек, отвечая на вопрос о приговоре бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).
На вопрос о том, не кажется ли ему большим срок в 8,5 лет Яшину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), глава государства ответил: «Если кажется — креститься надо».
Напомним, ранее сегодня, 9 декабря, Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) виновным в распространении фейков о российском армии и приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима.
Кроме того, суд лишил бывшего мундепа права деятельности, связанной с администрированием сайтов и соцсетей.