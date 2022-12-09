Москва, 9 декабря, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается денонсировать протокол о вступлении России в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития, внесли в Госдуму депутаты от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы законопроекта объясняют свое предложение политикой, проводимой в отношении России Международным валютным фондом и Международным банком реконструкции и развития с 2014 года, а также санкционной политикой, направленной против России недружественными зарубежными государствами, во главе США и стран — членов НАТО, особенно усилившейся после февраля 2022 года.

Законопроектом предлагается признать утратившим силу постановление Верховного Совета РФ от 22.12.1992 года «О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития» и денонсировать протокол о вступлении Российской Федерации в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития, подписанный 12 октября 1992 года.

Напомним, в апреле 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты изучить вопрос о целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).