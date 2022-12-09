Бишкек, 9 декабря, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Те, кто строил прогнозы о сильном спаде в российской экономике, ошиблись, заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин в Бишкеке.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы хотели бы, чтобы было лучше. Правда, когда нам предрекали спад в 20%, спад есть, а он 2,9%, — это, конечно, разница большая. Те, кто предрекал нам такое развитие событий, сильно ошиблись. А мы как раз не ошиблись», — сказал глава государства.

Президент отметил, что спад в российской экономике действительно есть, однако ситуация лучше, чем во многих других странах.