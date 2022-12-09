Москва, 9 декабря, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Посла Канады в Москве Элисон ЛеКлэр вызвали в российский МИД для представления в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадский МИД посла России в Оттаве Олега Степанова. Сообщение об этом опубликовано 9 декабря на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

В МИД указали послу ЛэКлер на атмосферу русофобии, которую нагнетают официальные власти Канады, и на то, что «подобные демарши, продиктованные сугубо внутриполитической конъюнктурой», выходят за рамки нормальной дипломатической практики.

В частности, канадские власти продвигают «нетрадиционные ценности» и ложные исторические нарративы. Кроме того, отметили в МИД, внимание посла привлекли к конкретным фактам военных преступлений киевского режима, которые Оттава демонстративно игнорирует. ЛеКлэр напомнили о недопустимости провокационных действий, представляющих собой прямое вмешательство во внутренние дела России.

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