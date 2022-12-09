Лукашенко хочет поговорить с Путиным об экономике
Лукашенко намерен обсудить с Путиным энергоносители и безопасность
Бишкек, 9 декабря, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии проведут в ближайшее время двустороннюю встречу, заявил 9 декабря белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко и Владимир Путин
По его словам, обсуждаться будут прежде всего экономические вопросы, в том числе связанные с энергоносителями, а также аспекты безопасности.
9 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин принимают участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке.
Ранее в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что встреча Путина и Лукашенко пройдет в декабре 2022 года.