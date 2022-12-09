Китай и страны Персидского залива займутся инвестициями и безопасностью
Совместный инвестсовет и центр ядерной безопасности создадут Китай и страны Персидского залива
Эр-Рияд, 9 декабря, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Китай и арабские страны Персидского залива намерены создать совместный инвестиционный совет и центр ядерной безопасности, заявил 9 декабря председатель КНР Си Цзиньпин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Си Цзиньпин
«Мы будем работать над созданием инвестиционного совета и центра безопасности ядерной энергии, используемой в мирных целях», — сказал он.
Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию для участия в первом китайско-арабском саммите. Представители КНР выразили заинтересованность в увеличении объемов приобретаемой в регионе нефти, также стороны обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли.
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