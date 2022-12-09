Эр-Рияд, 9 декабря, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Китай и арабские страны Персидского залива намерены создать совместный инвестиционный совет и центр ядерной безопасности, заявил 9 декабря председатель КНР Си Цзиньпин.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Мы будем работать над созданием инвестиционного совета и центра безопасности ядерной энергии, используемой в мирных целях», — сказал он.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Саудовскую Аравию для участия в первом китайско-арабском саммите. Представители КНР выразили заинтересованность в увеличении объемов приобретаемой в регионе нефти, также стороны обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли.

Читайте также: В Саудовской Аравии создадут региональный центр китайских предприятий