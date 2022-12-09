Китай и страны Персидского залива намерены создать зону свободной торговли
КНР и страны Персидского залива обсудят создание общей зоны свободной торговли
Эр-Рияд, 9 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Страны Персидского залива и Китай обсуждают возможность создания общей зоны свободной торговли. Об этом заявил премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Саудовская Аравия
Китай намерен расширять партнёрство и укреплять стратегические связи со странами Персидского залива, отметили ранее представители делегации КНР.
Также стороны договорились о развитии сотрудничества и координации в сфере обороны.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 9 декабря находится с визитом в Саудовской Аравии.