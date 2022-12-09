Москва, 9 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Соединенные Штаты начали заполнять вакансии в посольстве в Москве, которые ответственны за выдачу виз, сообщил 9 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков.

Dzerod Посольство США в России

Дипломат напомнил, что ранее власти США ссылались на то, что у них «персонала не хватает на консульском участке».

«Сейчас вакансии на этом участке в посольстве в Москве, как я понимаю, существовавшие какое-то время назад, заполнены», — сказал Рябков в ходе сессии клуба «Валдай».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что вопросы виз и дипломатической собственности продолжают быть в центре внимания российского внешнеполитического ведомства и Госдепартамента США.

Отметим, что в 2021 году США фактически отняли у РФ дипсобственность, заблокировав доступ к ней. С тех пор МИД России ведёт работу по её возвращению. Вопрос о возвращении также поднимал перед президентом США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.

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