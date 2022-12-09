Москва, 9 декабря, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале видео работы средств противовоздушной обороны (ПВО) и уничтожения авиации ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В видео участник специальной военной операции России на территории Украины, лейтенант Анатолий Ищенко рассказал, почему летчики ВСУ боятся российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Также показаны кадры работы военных, падение и обломки вражеской авиации.

«Прикрывали десантно-штурмовую роту и позиции миномётной батареи от ударов вражеской авиации. В результате наших действий личным составом взвода было ликвидировано 12 штурмовиков Су-25 и четыре вертолёта Ми-8. Из них лично мною было уничтожено пять Су-25 и четыре вертолёта», — сообщил лейтенант Ищенко.

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Герой России рассказал, что военные понимали, что «если сейчас мы не отработаем, то противник отработает по нашим позициям». Он подчеркнул, что задача состояла в обстреле цели и ни о чем другом военные уже не думали.