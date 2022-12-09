Киев, 9 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Британскому художнику Бэнкси присвоено звание почётного гражданина города Ирпеня Киевской области. Об этом 9 декабря сообщается на сайте городского совета.

Adrian pingstone Стрит-арт Бэнкси

«Ирпенский горсовет решил присвоить звание «почётного гражданина города Ирпень» всемирно известному художнику Бэнкси», — говорится в документе.

Ранее Бэнкси опубликовал серию фото и видео со своими работами в нескольких населённых пунктах Киевской области. Впоследствии в городе Гостомель со стены здания было срезано одно из граффити художника.

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