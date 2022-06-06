Париж, 6 июня 2022, 13:46 — REGNUM В Париже предстанут перед судом восемь человек, которых обвиняют в краже работы уличного художника Бэнкси, расположенной на двери театра Батаклан, сообщает Le Figaro.
Бэнкси украсил аварийную дверь театра, которой пользовались десятки людей во время терактов 13 ноября 2015 года. Дверь была найдена в Италии 10 июня 2020 года.
В течение трех дней суд Парижа должен рассмотреть роль подозреваемых граждан Франции и Италии в краже и сокрытии металлической двери, украшенной трафаретом с изображением молодой девушки.
Напомним, работу Бэнкси оценивают от 500 000 до одного миллиона евро. Возвращение работы владельцам здания Батаклан оспаривается.