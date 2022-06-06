Париж, , 13:46 — REGNUM В Париже предстанут перед судом восемь человек, которых обвиняют в краже работы уличного художника Бэнкси, расположенной на двери театра Батаклан, сообщает Le Figaro.

Бэнкси. Девочка с воздушным шаром. 2002 Satish Krishnamurthy

Бэнкси украсил аварийную дверь театра, которой пользовались десятки людей во время терактов 13 ноября 2015 года. Дверь была найдена в Италии 10 июня 2020 года.

В течение трех дней суд Парижа должен рассмотреть роль подозреваемых граждан Франции и Италии в краже и сокрытии металлической двери, украшенной трафаретом с изображением молодой девушки.

Напомним, работу Бэнкси оценивают от 500 000 до одного миллиона евро. Возвращение работы владельцам здания Батаклан оспаривается.