Москва, 9 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Программа льготной ипотеки в России должна быть сохранена в том или ином виде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Ранее замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Руслан Булатов заявил, что регулятор выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки.

«Безусловно, считаю, что в том или ином виде она всё-таки должна быть сохранена, хотя бы, скажем так, таргетированно», — сказал Якубовский, добавив, что планирует подготовить и направить в ЦБ РФ и российское правительство свои предложения по этому вопросу с учетом мнения регионов.

Парламентарий напомнил, что льготная ипотека на новостройки использовалась в первую очередь для стимулирования спроса и в случае, если программа будет завершена, то существуют риски его снижения.

«Мы понимаем и отдаем себе отчет, что Центральный банк выступает (за постепенное сворачивание программы — прим. ред.) не просто так, а потому что анализирует какую-то составляющую с точки зрения объема выданных ипотечных кредитов, возможности их обслуживать и так далее», — добавил депутат.

Комментируя возможность распространения льготной ипотеки на вторичное жилье, он пояснил, что если рассматривать вопрос как возможность для граждан улучшить свои жилищные условия, то это делать, безусловно, нужно.

«Я последовательно выступаю как раз за распространение льготной ипотеки на вторичное жильё, как минимум в тех городах, где новое жильё сейчас не строится. Хороший пример — это Братск, один из крупнейших промышленных городов страны. Здесь не строится новое жильё, и при этом получается, что люди находятся в дискриминационном неком положении», — подчеркнул парламентарий.