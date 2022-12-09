Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Северный морской путь является российской внутренней, а не международной транспортной коммуникацией, и он будет надежно защищен Вооруженными силами РФ, в том числе военным флотом. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил 9 декабря главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Дарья Драй ИА REGNUM Николай Евменов

«С учетом внешнеполитической обстановки некоторые горячие головы пытаются заявить, Севморпуть — это международный транспортный путь. Это не международный, а национальный русский путь, это — фасад нашей страны, он будет надежно защищен», — сказал Евменов, слова которого цитирует «Интерфакс».

По словам главкома ВМФ, для того чтобы понятие «Русская Арктика» имело монолитный характер, там должны находиться Вооруженные силы России, в частности ВМФ. В связи с этим идёт усиление арктической группировки ВС РФ.

«Устанавливаем гарнизоны, создаем нормальный уровень жизни, обеспечиваем надежную защиту российских территорий в Арктике», — сказал Евменов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на XII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков заявил, что реализация плана развития Северного морского пути обеспечит экспортное благополучие России на десятилетия вперёд.