Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Подозреваемый по делу о стрельбе по полицейским в городе Новошахтинске Ростовской области Павел Николин заявил, что служил в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Известно, что сперва Николин ответил на вопрос журналистов положительно, однако через некоторое время поинтересовался, может ли он не отвечать на вопрос.

Согласно изданию, ранее подозреваемый рассказал, что открыл стрельбу по органам правопорядка из-за незнания того, что он пересек границу. Он думал, что перед ним представители Украины, однако позднее он сдался спецназу, не оказав сопротивления, поскольку увидел их значки.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» проверит принадлежность мужчины, напавшего на полицейских в Новошахтинске, к военному формированию.

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