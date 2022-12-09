Бишкек, 9 декабря, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Если заявление Ангелы Меркель о намеренной лжи во время работы над Минскими соглашениями соответствует действительности, то эти действия были «мелкими и мерзкими», заявил 9 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как сообщалось ранее, Меркель в одном из интервью вслед за некоторыми другими западными политиками заявила, что целью минских переговоров было дать Киеву время подготовиться к противостоянию с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это высказывание Меркель «заявкой на трибунал».

Лукашенко, впрочем, усомнился в том, что Запад с самого начала пытался обмануть других участников переговоров: по его оценке, переговоры шли «серьезно».