Москва, 9 декабря, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Появились данные о том, что запасы газа в подземных хранилищах Европейского союза опустились ниже 90%, но холодная европейская зима еще впереди, и будет много острых энергетических проблем, небывало повышенных цен на газ и боли в избытке для потребителей, промышленности и всей экономики стран Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Еврокомиссия в Брюсселе «резко ускорила принятие всех возможных мер» по отказу от токсического российского газа, включая массовые закупки дорогого американского СПГ, переход с грязного российского газа на чистый польский уголь и широкое использование солнечной энергии в условиях весьма сильных холодов европейской зимы, — сказал профессор. — Учитывая текущий европейский баланс природного газа и уровень наполненности подземных хранилищ газа, Европа оказалась скорее в лучшем положении, чем ожидалось после принятия Брюсселем жестких энергетических санкций против России, однако стоимость закачанного под землю газа превзошла все ожидания. Естественно, что в этих условиях все издержки по закупкам правильного газа, стоимость которого в среднем в четыре раза превышала стоимость российского трубопроводного газа, будет перенесена полностью на конечных потребителей энергии, то есть на европейские домохозяйства и промышленность».

Ильинский отметил, что, по данным европейского оператора газовой инфраструктуры ЕС Gas Infrastructure Europe (GIE), техническая емкость газовых хранилищ в европейском регионе сегодня составляет 1119 ТВт-ч.

«Согласно данным GIE, запасы в настоящее время составляют 1024 ТВт-ч, или 92% мощности, по сравнению с 712 ТВт-ч год назад. Зимой европейские потребители извлекают газ из подземных хранилищ, и его запасы постепенно падают к весне. Однако если запасы газа к апрелю 2023 года упадут ниже 150 ТВт-ч, то Европе не удастся закачать достаточно газа, чтобы обеспечить себя топливом на зиму 2023–2024 годов, — объяснил экономист. — При этом прогнозы погоды для Европы сегодня весьма неутешительны. Настоящая зима наступит в I квартале 2023 года, и метеорологи дают прогноз более холодной погоды, чем обычно. Настоящий холод приведет к сокращению объединенных европейских запасов до уровня 200 ТВт-ч в апреле, что сделает чрезвычайно затруднительным достижения достаточных запасов газа в октябре на следующую зиму. Газопроводы «Северного потока» взорваны, и доступ Европы и ее промышленности к дешевому российскому газу окончательно отрезан. Другими словами, на следующую зиму европейцы точно останутся без газа и тепла, а следовательно, и без европейской промышленности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что ЕС не сможет обойтись без поиска дополнительных поставок голубого топлива.