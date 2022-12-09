Бишкек, 9 декабря, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Производство продукции сельского хозяйства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличилось на 5,4%. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Увеличилось производство продукции сельского хозяйства на 5,4%», — сказал Путин.

По его словам, это очень хороший и заметный рост, что тем более важно на фоне растущего продовольственного кризиса в мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что объёмы выполненных строительных работ в рамках ЕАЭС выросли на 4,7%.