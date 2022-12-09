Путин рассказал о росте производства сельхозпродукции в рамках ЕАЭС
Путин: производство сельхозпродукции в рамках ЕАЭС увеличилось на 5,4%
Бишкек, 9 декабря, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Производство продукции сельского хозяйства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличилось на 5,4%. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Увеличилось производство продукции сельского хозяйства на 5,4%», — сказал Путин.
По его словам, это очень хороший и заметный рост, что тем более важно на фоне растущего продовольственного кризиса в мире.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что объёмы выполненных строительных работ в рамках ЕАЭС выросли на 4,7%.