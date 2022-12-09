Москва, 9 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию договор между Российской Федерацией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предполагается устранение налоговых барьеров во взаимной торговле и иных формах экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов, обеспечение целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства.

Договор предусматривает гармонизацию налогового законодательства Белоруссии и России, а также сотрудничество между странами в сфере налогового администрирования.

Документом, в частности, закрепляются размеры минимальных налоговых ставок, перечень освобождений и льгот по косвенным налогам.

Ратификацией устанавливается предоставление Белоруссии ежемесячных бюджетных трансфертов, сумма которых оценивается в размере порядка 610 млн долларов США ежегодно.

Россия также берет на себя осуществление налогового администрирования посредством интегрированной системы администрирования косвенных налогов Российской Федерации и республики, расходы на создание, внедрение и сопровождение которой, включая создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, составляют до 4,028 млрд рублей.

На эту систему предполагается потратить в 2022 году до 2,9 млрд рублей, в 2023–2025 годах — до 369 млн рублей ежегодно, отмечается в сопроводительных документах.

Правительство России планирует создать совместный наднациональный налоговой комитет с Белоруссией. Об этом 8 декабря сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.