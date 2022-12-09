Китай призвал США прекратить разыгрывать тайваньскую карту
В МИД КНР призвали США прекратить любые связи военного характера с Тайванем
Пекин, 9 декабря, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны прекратить любые связи военного характера с Тайванем, заявила 9 декабря на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Таким образом она прокомментировала включение законопроекта о выделении Тайваню военной помощи в размере $10 млрд в рамках проекта бюджета США на оборону.
По ее словам, Вашингтон должен исключить из законопроекта «негативное содержание, связанное с Китаем, перестать разыгрывать тайваньскую карту и прекратить военные связи с Тайванем.
Напомним, ранее Госдепартамент США сообщил о намерении американских властей продать Тайваню 100 своих современных зенитных ракет Patriot вместе с радаром и вспомогательным оборудованием за 882 млн долларов. Новая ракета более мощная, с твердотопливным ракетным двигателем, модернизированная в том числе программным обеспечением.
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