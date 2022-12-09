Эр-Рияд, 9 декабря, 2022, 11:09 — ИА Регнум. КНР и Саудовская Аравия планируют укреплять сотрудничество для обеспечения мирного характера ядерной программы Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саудовско-китайского саммита, которое было распространено 9 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

В документе сказано, что Китай и Саудовская Аравия намерены укреплять совместное сотрудничество для обеспечения мирного характера ядерной программы Ирана.

Уточняется, что стороны призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ, а также соблюдать обязательства по гарантиям в рамках договора о нераспространении ядерного оружия.