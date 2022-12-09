Донецк, 9 декабря, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 9 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Так, на донецком направлении ВСУ применял РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, на горловском — артиллерию 152 мм.

Всего киевские каратели выпустили по территории ДНР 154 единицы различных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за прошедшие сутки обстреляли Рубежное и Первомайск в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.

В результате в населенном пункте Рубежное были повреждены три жилых дома и торговые модули, в Первомайске поврежден многоквартирный жилой дом и две АЗС.