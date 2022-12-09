Москва, 9 декабря, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В 2022 году коррупционными преступлениями, совершёнными в России, был нанесён ущерб более чем на 37 млрд рублей, за два года он превысил 100 млрд. Об этом заявил ТАСС генеральный прокурор России Игорь Краснов.

genproc.gov.ru Игорь Краснов

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«Только за девять месяцев размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд руб. Вместе с тем арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 млрд рублей, и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд руб.», — отметил генпрокурор.

Он обратил внимание на то, что стоимость имущества, арестованного и принадлежащего тем, кто совершил коррупционные преступления, превышала размер ущерба. Игорь Краснов также рассказал, что 15,6 млрд рублей из 63,9 млрд, похищенных коррупционерами, в 2021 году были возвращены в добровольном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о более чем 300 уголовных делах, возбужденных в отношении госслужащих, обвиняемых в коррупции.