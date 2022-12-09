Москва, 9 декабря, 2022, 03:17 — ИА Регнум. В ЛГБТ-сообществах соцсети «ВКонтакте» могут содержаться материалы, нарушающие законодательство РФ. Об этом пользователей будут предупреждать при попытке посещения таких групп.

Various Анти-ЛГБТ

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«В сообществе могут быть спорные материалы. Некоторые материалы сообщества могут считаться недопустимыми по законодательству РФ», — такое предупреждение будут получать пользователи.

Владельцам сообществ будет грозить штраф за размещение информации, нарушающей закон. Ранее пояснялось, что «ВКонтакте» вводит эти меры с целью соблюдать российские законы, в том числе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Пропаганда и оправдание нетрадиционных сексуальных отношений также наказуемы, пояснила соцсеть. Ограничения введены с целью не допустить блокировки ресурса.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил два сообщества в социальной сети «ВКонтакте» из-за пропаганды в них транссексуальности.