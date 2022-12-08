Вашингтон, 9 декабря, 2022, 02:49 — ИА Регнум. США готовят Украине пакет военной помощи на сумму 275 млн долларов, предлагающий новые возможности для поражения беспилотников и усиления противовоздушной обороны. О подробностях сообщает агентство Reuters.

ИА REGNUM Пентагон

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Минобороны США в пакет может включить ракеты для пусковых установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), 155-мм боеприпасы, военные внедорожники Humvee, генераторы и другую помощь.

Отмечается, что пакет может быть объявлен 9 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США запросило у Конгресса ещё 14,5 млрд долларов на прямую поддержку Киева в период с января по сентябрь 2023 года.