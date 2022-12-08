Париж, 9 декабря, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Жители Франции ответят по закону за убийство ежей с целью их употребления в пищу. Действия группы охотников, собиравшихся готовить из этих животных различные блюда, расценили как браконьерство, сообщило Франс Пресс.

Alexas Fotos Еж

Читайте также: Курганца обвиняют в незаконном отстреле 60 косуль

Браконьеры охотились на ежей на юго-западе Франции и были задержаны правоохранителями. О незаконных действиях мужчин сообщили в полицию жители страны. Департамент Верхние Пиренеи отреагировал на жалобу.

Поводом для задержания стала публикация в соцсетях с рецептами блюд из тушек ежей. Правоохранители также обнаружили в машине браконьеров живого ежа. Нарушители утверждали, что не знали о запрете охоты на этих животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области завершено следствие по делу жителя Шумихинского района, обвиняемого в незаконной добыче 60 косуль. Мужчина торговал мясом животных.