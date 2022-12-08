Москва, 9 декабря, 2022, 01:18 — ИА Регнум. В Москве в Востряковском проезде загорелось здание склада. Сообщение о пожаре поступило 8 декабря в 23:45, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС.

Dave Hogg Пожар

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Предварительно известно, что пожар действует на площади 1,5 тыс. кв. метров. В его тушении принимают участие 39 единиц техники и 101 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар уничтожил во Владивостоке ресторан Zuma, входивший в список лучших заведений России.