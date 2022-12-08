Москва, 9 декабря, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер спросили о том, вернётся ли она в Россию. Вопрос был задан перед тем, как она покинула российскую колонию в рамках обмена на россиянина Виктора Бута.

УГМК Бриттни Грайнер

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Американка выразила кивком головы своё намерение ещё вернутся в РФ. Видео, где ей задают вопрос, опубликовано в соцсетях.

«Да? Молодец, приезжай», — прокомментировала на видео ответ спортсменки представитель правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт с Виктором Бутом, которого обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, 8 декабря приземлился в аэропорту Внуково-2.