Москва, 9 декабря, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Самолёт с Виктором Бутом, которого обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, 8 декабря приземлился в аэропорту Внуково-2. Об этом сообщают СМИ.

(сс) Drug Enforcement Administration Виктор Бут

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Спецборт приземлился в Москве. После прохождения всех процедур Виктор Бут выехал из аэропорта.

Бута обвиняли в торговле оружием, Грайнер — в контрабанде наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, возвращающийся домой из американской тюрьмы Виктор Бут вечером 8 декабря позвонил родственникам и рассказал, что с ним «всё нормально».