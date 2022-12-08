Обменянный на баскетболистку США Виктор Бут прилетел в Москву
Москва, 9 декабря, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Самолёт с Виктором Бутом, которого обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, 8 декабря приземлился в аэропорту Внуково-2. Об этом сообщают СМИ.
(сс) Drug Enforcement Administration
Виктор Бут
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Спецборт приземлился в Москве. После прохождения всех процедур Виктор Бут выехал из аэропорта.
Бута обвиняли в торговле оружием, Грайнер — в контрабанде наркотиков.
Как сообщало ИА REGNUM, возвращающийся домой из американской тюрьмы Виктор Бут вечером 8 декабря позвонил родственникам и рассказал, что с ним «всё нормально».