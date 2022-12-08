Берлин, 8 декабря, 2022, 23:47 — ИА Регнум. У Германии есть все ресурсы для того, чтобы при необходимости предотвратить государственный переворот. Об этом 8 декабря заявил журналистам канцлер страны Олаф Шольц.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

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«Самое важное заключается в том, что мы знаем, что у нас защищенное государство, защищенная демократия, которая может предотвратить такие нарушения закона и подобное планирование, и все ресурсы, чтобы предотвратить это», — отметил он.

Заявление канцлера было комментарием по делу о попытке госпереворота в стране. Ранее в рамках расследования такого заговора проходили обыски, были задержаны 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря глава МВД страны Нэнси Фезер заявила о том, что «террористическая угроза» со стороны радикалов, планировавших «госпереворот» в Германии, была серьёзной.